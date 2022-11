Lanterna Corse Rally Team: Caserza e Gallo premiati dall’Aci Genova, Garziano e Cervi in gara a Moncalvo

Si è da poco svolta la premiazione sociale dell’Automobile Club di Genova, che nella celebre sala della Borsa di Via XX Settembre ha distribuito i trofei ai piloti ed alle associazioni che si sono distinti nella stagione sportiva 2021.

La Lanterna Corse Rally Team è stata protagonista in due discipline, sia Rally che Slalom, con due piloti della nuova generazione. Doppio podio per Gianluca Caserza, secondo classificato tra i rallysti e terzo tra gli specialisti dei birilli, mentre Riccardo Gallo è salito sul terzo gradino del podio tra i protagonisti delle prove speciali.

La stagione 2022 è quasi terminata, ma non è ancora tempo di mettere le auto in garage per il letargo invernale; Giuseppe Garziano, al rientro dopo un lungo stop, parteciperà al Rally Colli del Monferrato e del Moscato in coppia con Alessandro Cervi. La coppia genovese affronterà le prove speciali astigiane il 3-4 dicembre a bordo di una Renault Clio Williams in classe A7.