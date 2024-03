Lampione pericolante, chiusa corso Italia all’altezza di Boccadasse

Lampione pericolante e chiusura al traffico stamane in corso Italia a Genova, all’altezza di via Mercantini verso Boccadasse.

In mattinata è stato necessario bloccare la viabilità nell’arteria stradale del levante città per via del lampione pericolante che, forse a causa del vento dell’ultima ondata di maltempo, ha dato segni di cedimento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e la strada è chiusa in entrambe le direzioni per permettere i ripristini.

Il traffico è stato deviato su via De Gasperi e via Giordano Bruno.

Atteso l’intervento di una ditta per le manutenzioni all’impianto.