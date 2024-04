Lagaccio, Di Cesare: nuova isola ecologica al posto della moschea

“Partirà entro l’estate il cantiere per la realizzazione della nuova isola ecologica nel quartiere del Lagaccio. Un risultato molto importante, perché si va a riqualificare una zona che si trova in stato di degrado dopo una lunga occupazione da parte del centro sociale Terra di Nessuno, che la Lega, come promesso in campagna elettorale, ha fatto sgomberare.

Ora, grazie ai fondi del Pnrr, si procederà al restyling di tutta l’area con un’isola ecologica.

Un grande risultato per la nostra comunità e per la Lega. Basti pensare che una dozzina di anni fa, quando governava la sinistra, proprio in questa zona, era emersa la volontà, da parte dell’amministrazione comunale guidata dall’allora sindaca del Pd Marta Vincenzi, di costruire una moschea: un progetto poi fermato grazie alla tenacia dei cittadini genovesi e della Lega.

Si tratterà non soltanto di un luogo dove i cittadini del Municipio Centro est andranno a conferire dei materiali da riciclare, ma sarà anche un punto di educazione per i giovani e le famiglie per insegnare l’importanza del riciclo e il benessere dell’ambiente.

Era dal 2009 che a Genova non veniva realizzata un’isola ecologica e questa diventerà la quinta struttura del genere nella nostra città.

È la dimostrazione che siamo ambientalisti non solo a parole, ma nei fatti. Crediamo che sia importante aumentare questo tipo di sensibilità su tutto il territorio genovese.

I lavori della nuova isola ecologica termineranno entro il 2025”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo leghista del Municipio I Centro Est Edoardo Di Cesare.