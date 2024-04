Tra aprile e maggio Genova Capitale Europea dello Sport

5705 sorrisi in tutta la Liguria, Basso Piemonte e Valle d’Aosta, è record in molte discipline sportive e di presenze assolute delle scuole genovesi .

Crescono gli EduLab, impara giocando, in collaborazione con i nostri supporter La Coppa Multisport Banca Ifis rivede la Scuola De Scalzi Polacco protagonista. La 39esima edizione del Torneo Ravano – 30esima Coppa Paolo Mantovani, la manifestazione scolastica giovanile più importante d’Europa, è stata presentata questa sera nella meravigliosa Sala del Minor Consiglio di Palazzo

Ducale di Genova.

Nel corso della serata sono stati presentati i supporter della manifestazione, raccontati i Laboratori Didattici, svelati i calendari delle 11 discipline sportive presenti, nonché consegnati tutti i kit da gioco alle scuole iscritte nel capoluogo ligure.

Da Lunedì 15 aprile al via le prime prefasi con Villanova Mondovì (CN) e Sanremo (IM) – dove complessivamente 84 squadre di volley si affronteranno in un perfetto spirito di Fair Play. Le scuole primarie genovesi sono invece attese dal 6-16 maggio (week end escluso) all’ultimo piano del Padiglione Jean Nouvel – Fiera Porto Antico. L’accesso

pedonale per tutte le squadre ed il pubblico avverrà dalla tensostruttura mare, dedicata in quelle giornate ad area parcheggio della manifestazione.

Insieme al Presidente della Fondazione Ludovica Mantovani sono intervenuti per i saluti istituzionali Mauro Ferrando – Presidente Porto Antico, Simona Ferro – Assessore Regionale alle Pari Opportunità, Sport, Scuole e Università, Alessandra Bianchi – Assessore Comunale agli Impianti, Attività sportive e Turismo e Antonio Micillo – Presidente CONI Liguria, nonché il Presidente di Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio – Main Supporter della manifestazione, che a fine presentazione ha premiato con la Coppa Multisport Banca Ifis la piccola delegazione di bambini in rappresentanza della Scuola De Scalzi Polacco. La Scuola De Scalzi Polacco si aggiudica per il terzo anno consecutivo questo prestigioso premio con 18 squadre iscritte in 9 diverse discipline sportive.

La mission della Fondazione recita “Rendere liberi tutti i bambini nella scelta di praticare lo sport che amano”; e proprio in quest’ottica abbiamo deciso di coinvolgere la Federazione Arrampicata Sportiva ed il Club Alpino Italiano in un’attività promozionale in collaborazione con UC Sampdoria: “Benvenuta aria di Montagna” . Una parete mobile

d’arrampicata verrà allestita a Marassi nel prepartita di sabato 13 aprile Sampdoria-Südtirol, coinvolgendo proprio i bambini vincitori della Coppa Multisport. Potremmo così valutare insieme ai nostri piccoli protagonisti la possibilità di integrare all’interno del torneo questa nuova disciplina per l’edizione 2025.

“Oggi grazie alla fiducia risposta in noi dagli Istituti Scolastici 5705 sorrisi sbocceranno in tutta la nostra Regione, nel Basso Piemonte con la novità Valle d’Aosta che ospiterà per la prima volta una prefase di Rugby – ha dichiarato Ludovica Mantovani, Presidente della Fondazione Ravano Coppa Paolo Mantovani – Doveroso ricordare, sempre, che senza il sostegno delle Istituzioni, delle Federazioni Sportive, dei Supporter, dei Donatori e dei giovani liceali volontari questa magia non sarebbe possibile.”

Trentanove edizioni, ma proprio quest’anno la Coppa Paolo Mantovani compie 30 anni, un anniversario speciale in un anno speciale che vede Genova Capitale Europea dello Sport.

“Crediamo che motivo di grande orgoglio per nostro padre sia di poter celebrare i benefici di una crescita sociale e emotiva grazie alla nuova veste multisport della manifestazione, ma anche consolidare che il calcio dei piccoli, da noi, non conosce differenze di genere dal 1987. Tra aprile e maggio 555 “mini calciatrici” delle Scuole Primarie scenderanno in campo con il logo UEFA-Respect sul petto, un nuovo record, una storia che continua.”

“Siamo felici – dichiara Michele Uva, UEFA Director of Social & Environmental Sustainability – come UEFA di sostenere per il decimo anno consecutivo il Torneo Ravano e la famiglia Mantovani che hanno fatto tanto per la crescita e la diffusione dei valori sociali di uguaglianza e rispetto fra i giovani. Vederli indossare le maglie con il logo Respect ci riempie di orgoglio come Il premio Fair Play istituito che sarà sempre un punto di riferimento per lo sport italiano e internazionale.”

Focus sugli EduLab in collaborazione con i nostri Supporter 2024

AIA: oggi fischi tu: i bambini arbitri per un giorno

AMIU: giochiamo con la differenziata

ARKE’, un dentista per amico: SMS sorridi, mangia, salta!

BASKO: alimenta la tua energia!

CONI: attività motoria a 360°

DECATHLON: relax o ping pong?

PULSEE Luce e Gas: con l’energia giusta puoi fare qualsiasi cosa!

SCUOLA iNTERNAZiONALE Di COMICS: creatività in azione.

SCUOLA DI ROBOTICA: costruiamo e testiamo i device interattivi che monitorano l’attività fisica

UC SAMDORIA: cresciamo insieme; I valori dello sport applicati alla vita.

I numeri 2024 in dettaglio con 11 discipline ai blocchi di partenza

718 Squadre = 718 Confezioni personalizzate con i Kit da gioco

568 Educatori

1303 LiveChat nell’ultimi 2 mesi

100 Liceali come volontari (PCTO)

160 squadre di Calcio Maschile +

55 squadre di Calcio Femminile

184 squadre di Volley

122 squadre di Atletica Leggera

55 squadre di Basket

40 squadre di Hockey

38 squadre di Tennis

23 squadre di Rugby

23 squadre di Ciclismo

15 squadre di Scherma

3 equipaggi di Vela

I Premi Speciali

Coppa Fair Play powered by Uefa

Coppa Multisport Banca Ifis

Coppa Miglior Tifo Basko

Coppa Green Hero Pulsee Luce e Gas

Coppa Riciclini Amiu

Coppa dei Sogni One of Us

Benvenuti ai più piccoli di quest’anno:

Samuele Gesmundo (Anna Frank)

Marta Caroggio (Solari Genova)

3

PREFASI DAL 15 APRiLE: SANREMO (IM-VOLLEY) – ViLLANOVA MONDOVÌ (CN-VOLLEY) – DiANO MARiNA (IST. COMPRENSiVO –

MULTiSPORT) SANREMO (IM-VOLLEY) – CHiAVARi (TI-CALCiO MASCHiLE & FEMMiNiLE – VOLLEY) – RAPALLO (TI-VOLLEY) – ALASSiO

(IM-BASKET) – IMPERiA (IST. COMPRENSiVO – MULTiSPORT) – AOSTA (AO-RUGBY) – SAVONA (SV-RUGBY)

Dalle ore 20 di oggi i calendari 2024 sono online.

I rapporti di collaborazione della Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani con il mondo aziendale costituiscono il riconoscimento dell’influenza sull’educazione sportiva dei bambini e delle loro famiglie, e delle importanti risorse che ciò può comportare per la loro crescita.

L’Articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia recita: “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”. Lo Sport deve essere per il bambino fonte di gioco, di condivisione con i pari, di socializzazione, di svago e quindi di divertimento.