Lagaccio, Bertorello: sgombero immediato Tdn, sentenza Tar va rispettata

“La sentenza del Tar deve essere rispettata, l’amministrazione comunale non può ignorarla.

Il centro sociale Terra di Nessuno deve essere sgomberato per effetto del mancato pagamento dei canoni e della scadenza della concessione.

La legge è uguale per tutti, a Genova tutti i presìdi di illegalità devono essere chiusi o eliminati.

I tempi sono maturi per intervenire a tutela dei cittadini dell’area di via Bartolomeo Bianco, che chiedono a gran voce l’area giochi per bambini e la costituzione dell’isola del riciclo per i rifiuti.

E’ tempo che tutte le forze politiche scelgano da che parte schierarsi: se coi cittadini del Lagaccio o dalla parte dell’illegalità diffusa. La Lega su questo ha le idee chiare”.

Lo ha dichiarato oggi il presidente del consiglio comunale di Genova Federico Bertorello (Lega).