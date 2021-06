Via Archimede, prestare attenzione: c’è un buco pericoloso

La segnalazione. Da sabato sera c’è un buco pericoloso in via Archimede a Genova

A Genova San Fruttuoso, in via Archimede di fronte all’Asl3, nella serata di sabato 12 giugno, forse in seguito ad una segnalazione, erano giunte due pattuglie della Polizia Locale per il cedimento del manto stradale.

In pratica si era formato un vero e proprio un buco nell’asfalto estremamente pericoloso soprattutto per i mezzi a due ruote.

Per tale motivo le auto della Polizia locale si erano sistemate a protezione fino a quando era stato posizionato una transenna con una lanterna di segnalazione ed un segnale orizzontale di sicurezza con l’obbligo di passare alla sua destra.

Oggi, alle 12.15 di martedì 15 giugno il segnale di pericolo e il buco sono ancora presenti. Eppure si tratta di una strada estremamente trafficata, un’arteria adiacente al centro della città e alla stazione Brignole.

Senza contare che, per la presenza dell’Asl3, molte auto in attesa si posizionano in doppia file. Prestare attenzione.

La strada a San Fruttuoso interessata dal problema.

AGGIORNAMENTO

Ci viene segnalato da un residente che, intorno alle 11.45, sarebbero giunti sul posto alcuni addetti di Aster (foto)