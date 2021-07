L’addio a Raffaella Carrà: il ricordo sui social

Raffaella Carrà è morta, ieri, all’età di 78 anni. Da subito, in pochi minuti, sui social sono comparsi tantissimi messaggi di cordoglio da parte di personalità del mondo dello spettacolo, ma non solo. Eccone alcuni da Lorella Cuccarini a Vasco Rossi, a Piero Pelù.

È morta Raffaella Carrà, aveva 78 anni

IL MIO IDOLO DA SEMPRE E PER SEMPRE. Non dimenticherò la lettera che ci siamo scritte anni fa e le parole che ci siamo confidate. Sei nel cuore per sempre.#RaffaellaCarra ♥️ pic.twitter.com/ZwftNDzzGY — Laura Pausini (@LauraPausini) July 5, 2021

Sono Scioccata. Giornata triste e dolorosa. Un abbraccio pieno di affetto ai suoi cari e un immenso Grazie a Te Raffaella, per tutto quello che ci hai regalato. #RaffaellaCarrà pic.twitter.com/etNp3wEAlR — Milly Carlucci (@milly_carlucci) July 5, 2021

#Mattarella:”profondamente colpito dalla scomparsa di #RaffaellaCarrà, artista popolare amata da generazioni di telespettatori in Italia e all’estero. Volto televisivo per eccellenza ha trasmesso con la sua bravura e simpatia un messaggio di eleganza, gentilezza e ottimismo” — Quirinale (@Quirinale) July 5, 2021

Questa notizia mi ha tagliato le gambe , sono incredula , non me l’aspettavo . Sconvolgente . Se ne va l’icona della tv . Per sempre . #RaffaellaCarra pic.twitter.com/GrMjwDW3As — Simona Ventura (@Simo_Ventura) July 5, 2021

La più BELLA 😍 e la più brava di sempre !! ciao Raffaella❤️ ❤️❤️ wiva #raffaellacarrá pic.twitter.com/dUO2Frveei — Vasco Rossi (@vascorossi) July 5, 2021

Ho saputo adesso che Raffaella non c’è più; la notizia mi è arrivata come un colpo al cuore! pic.twitter.com/m52n5vmx9D — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) July 5, 2021

Ineguagliabile, unica, una Stella vera, un talento da guardare con ammirazione e rispetto. Avrei voluto dirle tante cose ma non ho mai osato… buon viaggio Raffaella 🙏🏽❤️ #RaffaellaCarra — Antonella Clerici (@antoclerici) July 5, 2021

Raffa, Raffina… ci hai lasciati a bocca aperta ancora una volta.

Parlando con J-Ax ora ci siamo detti “com’è possibile, sembrava immortale…” ma pensandoci bene tu immortale lo sei davvero e rimarrai sempre con noi sorridente, solare, curiosa, attenta a tutto e a tutti, pic.twitter.com/1FMZTgSkNH — PIERO PELU (@PieroPelu) July 5, 2021

Raffaella Carrà ha cambiato e stravolto tutto, compreso le nostre vite. I nonni ci raccontavano di quell’ombelico che faceva discutere…e in fondo in fondo ballare. Per i nostri genitori era un faro di libertà. Per noi una regina indiscussa, un pezzo di storia che vivrà sempre! pic.twitter.com/nJFSvOqP5S — Marco Mengoni (@mengonimarco) July 5, 2021

Ho letto la notizia e non potevo crederci… Ciao Raffaella, icona senza tempo.

Voglio ricordarti così, mentre cantavamo insieme 💙#RaffaellaCarrà pic.twitter.com/dQpquJg3t1 — Gigi D’Alessio (@_GigiDAlessio_) July 5, 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BOB SINCLAR (@bobsinclar)

e che si può dire? hai dato sempre tutto di te con l’onestà di una meravigliosa artista e una meravigliosa persona

ciao Raffa nostra💔 pic.twitter.com/QtLWVZHAKh — giorgia (@Giorgia) July 5, 2021

La più brutta carrambata che potessi farci… Buon viaggio Raffaella.

La tua risata resterà inconfondibile come il tuo stile, il talento e l’inconfondibile eleganza ❤️ #RaffaellaCarrà — Caterina Balivo (@caterinabalivo) July 5, 2021

#RaffaellaCarrà è stata uno dei simboli della tv italiana, il personaggio più amato. Ha saputo parlare a generazioni molto diverse, avendo la capacità di rimanere sempre al passo coi tempi e senza mai scadere in volgarità. Mancherà. Io le ho voluto molto bene. Ciao Raffaella. pic.twitter.com/0uEAonGRME — Silvio Berlusconi (@berlusconi) July 5, 2021

Che tristezza. Sono rimasta incredula. Credo che nessuno se l’aspettasse. Buon viaggio all’ICONA per antonomasia della TV e dello spettacolo. Sentite condoglianze ai suoi cari e a tutt* quell* che da oggi restano orfan* della loro REGINA 👑🏳️‍🌈 Fai buon viaggio… pic.twitter.com/nvlkWCjdMh — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) July 5, 2021

.#RaffaellaCarra: Donna forte, emancipata, pionieristica in tutto e d’ispirazione per chi voleva fare il nostro mestiere. Ho avuto il piacere di cantare con lei e di conoscerla, era di una simpatia unica.

Fai buon viaggio grande Raffaella ❤️🙏https://t.co/SdGhYv5D44 — Michelle Hunziker (@m_hunziker) July 5, 2021

Raffaella grazie per sempre della gioia di vivere che hai dato al mondo. Mi manchi e ci mancherai da morire, nessuna come te, sei insostituibile! Un abbraccio in alto❤️https://t.co/6PfotfQs3y#RaffaellaCarrà — Gianna Nannini (@GiannaNannini) July 5, 2021