Lauro: gradimento Toti al 56%, cresciuto di otto punti rispetto al 2020

“Come gruppo Cambiamo! in consiglio regionale non possiamo fare meno di accogliere con grande favore gli esiti del sondaggio ‘Governance Poll 2021’, realizzato da Noto Sondaggi per il quotidiano Il Sole 24 Ore.

Secondo un’indagine condotta a campione tra i cittadini, comprendente 1000 elettori in ogni Regione e 600 in ogni Comune, infatti, il gradimento del nostro presidente Giovanni Toti è cresciuto rispetto all’analoga rilevazione del 2020: dal 48% il governatore della nostra Regione ha aumentato il proprio consenso verso i cittadini di 8 punti, sino ad arrivare al 56%”.

Lo ha dichiarato ieri sera la consigliera regionale di Cambiamo! Lilli Lauro a nome del gruppo arancione in Regione Liguria.

“Come maggioranza – ha aggiunto Lauro – abbiamo la possibilità di partecipare al lavoro di questa Giunta regionale e conosciamo in maniera approfondita quale sforzo e quanto impegno si celino dietro all’amministrazione quotidiana di una regione come la nostra.

Ci procura un enorme piacere, però, vedere che anche i cittadini liguri abbiano compreso perfettamente quanta dedizione e quanto spirito di sacrificio il presidente Toti abbia profuso per la nostra amata Liguria.

Non bisogna dimenticare i momenti terribili che abbiamo vissuto a causa della pandemia, che purtroppo non abbiamo ancora messo alle spalle definitivamente, ma credo che la gestione efficace, puntuale e competente che questa giunta ha posto in atto sia in assoluto uno dei segreti maggiori del grande consenso che il territorio sta riconoscendo al nostro presidente di Regione”.