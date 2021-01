La vela Ligure il 16 gennaio eleggerà i suoi nuovi rappresentanti

SAVONA. 5 GENN. Si svolgeranno il 16 gennaio a Varazze le elezioni per la nomina delle nuove cariche della vela ligure che resteranno in vigore fino al 2014.

Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Gianni Andrea Belgrano attraverso un comunicato emesso da Primazona della Fiv che ha sede in Via Padre Santo 1, a Genova.

“In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 60B.2 dello Statuto della federazione Italiana Vela – si legge nel comunicato- si rendono noti i nominativi dei candidati alle cariche zonali 2021 – 2024 per la carica di presidente e di consigliere”.

Questi i nomi dei candidati alla carica di presidente: Maurizio Buscemi (della Lega Navale Italiana sezione di Genova Setri Ponente) e Marco Cimarosti (del Circolo Nautico Rapallo).

Questi invece i candidati alla carica di consigliere: Fabio Barrasso (Club Nautico Celle), Enrica Bertini (LNI di Chiavari e Lavagna), Luca Bogliolo (Circolo Nautico Rapallo), Enrico Calvini (Circolo Nautico Loano), Roberto Elena (Circolo Nautico Andora), Marcella Ercoli (Varazze Club Nautico), Roberto Goinavi (LNI sezione di Savona), Paola Misurale (Unione Sportiva Quarto), Fulvio Parodi (Porto Maurizio Yacht Club), Enrico Pilla (LNI sezione di Genova Centro), Luca Querella (LNI Spotorno), Alberto Rossi (Circolo Nautico Loano) e Francesco Tanda (Lega Navale Italiana sezione di Genova Sestri Ponente).

L’assemblea elettiva alle cariche zonali si terrà il giorno 16 gennaio presso il Cinema Teatro Don Bosco, via Don Giovanni Paseri, alle ore 14 in prima convocazione ed alle ore 15 e30 in seconda convocazione.

Nel comunicato Fiv si rammenta agli elettori che ciascuno potrà essere portatore di una sola delega di un altro affiliato .

CLAUDIO ALMANZI