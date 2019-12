La suggestiva villa orientale di Nervi saluta il 2019

Villa Pagoda accoglie il 2020 con una serata esclusiva tra cibo, musica, arte ed infine a sorpresa, un comico di caratura nazionale

Alle ore 20 di martedì 31 dicembreprendono il via i festeggiamenti di Capodanno a Villa Pagoda (via Capolungo 15, Genova Nervi), con una cena esclusiva, dj set, canti e danze con Romina Uguzzoni. Ospite “a sorpresa” un comico di caratura internazionale.

«Il 2019 è stato un anno importante per Villa Pagoda – racconta Christian Sangermano, direttore artistico della suggestiva villa di Nervi – e intendiamo salutarlo come si deve: aspetteremo la mezzanotte con una cena esclusiva dello chef Giuseppe Gentile, intervallata da più stacchetti di ballo e canto di Romina Uguzzoni. Una volta entrati nel 2020, festeggeremo con fuochi d’artificio e con un breve show di un comico di livello nazionale, ospite a sorpresa di questa serata esclusiva». Cala il sipario sul primo giorno dell’anno a Villa Pagoda un dj set. I festeggiamenti di Capodanno a Villa Pagoda cominciano alle 20. Altamente consigliata la prenotazione al 010 323200.

Menù: Polpo croccante, la sua Crema affumicata, Acciuga e Cappero in Fiore; Il Crudo di Scampi in Guazzetto tiepido ai Sapori mediterranei; Il Riso carnaroli, Crema di Zucca, Ricci di Mare e la Quaglia; Il Tortello di Stracotto, Fonduta di Castellano e Tartufo nero; Il Trancio di Branzino, Cime di Rapa, Burrata e Pistilli di Zafferano; Il Semifreddo alla Liquirizia, Cioccolato e Crema inglese; Il Caffè). Selezione di Vini doc, acqua e caffè inclusi.

È inoltre prevista animazione per gli ospiti più piccoli

In uno stile che ruba il fascino alle caratteristiche costruzioni cinesi, Villa Pagoda è una location suggestiva nata a fine Settecento e dai tratti tipicamente orientali. «A commissionarla fu un ricco mercante genovese – racconta Christian Sangermano – che, in questo modo, sperava di placare la nostalgia di casa della ragazza orientale della quale era invaghito. Ed è un altro grande viaggiatore a ispirare il mood della struttura e del ristorante, intitolato a Niccolò Paganini e vera e propria perla all’interno di Villa Pagoda». Il leggendario musicista genovese tornava spesso a Nervi per far visita all’amico e avvocato Luigi Guglielmo Germi, e incarna a pieno lo spirito di Villa Pagoda e delRistorante Paganini, che accolgono quotidianamente viaggiatori da tutto il mondo offrendo cultura e musica. Un albergo e una location per eventi versatile e incantevole, che trasporta indietro nel tempo dall’atmosfera magica creata da pareti, pavimenti e arredi ispirati al Sol Levante. «É uno spazio che stiamo aprendo sempre più alla città – conclude – in modo che, oltre ai turisti, anche i liguri ne possano godere le bellezze».

Romina Uguzzoni

Danzatrice, Coreografa, Cantante specializzata in Tap Dance lavora da anni per la diffusione di quest’arte del passato ma sempre più attuale. Ha studiato con danzatori di fama internazionale (Roxane Butterfly, Guillem Alonso, Victor Cuno, Fabrice Martin, Giovanna La Vecchia, Jason Janas, Daniel Borak Jane Glodberg,Savion Glover…), attualmente collabora come insegnante con le più importanti scuole di Genova e tiene seminari per adulti e bambini in Liguria e non solo. Nel 2013 l’Ordine Nazionale Cavalieri dello Sport l’ ha nominata Cavaliere. Tra gli altri ha lavorato con la compagnia Aldes nel cast dello spettacolo “Il Duca delle Prugne” come danzatrice e cantante, fatto concerti e spettacoli in Italia e all’estero col pianista Fabio Vernizzi col quale ha ideato lo spettacolo “I’ve Got Rhythm” andato in scena nella rassegna “Ridere d’Agosto e anche prima…” ed è stato in cartellone al teatro Garage di Genova e al teatro di Cicagna. Nel 2006 ha creato il gruppo Offbeat con il quale ha fatto gare e spettacoli come coreografa e danzatrice. Il gruppo ha partecipato a numerosi spettacoli tra cui varie edizioni del Tip Tap Show e lavorato con musicisti di fama internazionale come Bermuda Acoustic Trio, Fabio Vernizzi… Dal 2009 il gruppo è il corpo di ballo dello spettacolo Belo Horizonte che dal 2010 è anche trasmissione televisiva su primo canale prima e da quest’anno col titolo “Copernico” è trasmessa sul canale Comedy Central di Sky a fianco dei migliori comici del panorama italiano. Ha partecipato a Gare Nazionali e Internazionali con sue coreografie anche come elemento della squadra di atleti diretti da Graziella di Marco. Inoltre allena l’atleta Giulia Gragnani che nel campionato italiano 2012 e nel campionato Europeo 2012 ha ottenuto la medaglia d’oro, e nel Campionato del mondo 2011 si è classificata 10° nella categoria Solo Donna.