La squadra di Cairo Montenotte batte il Cus Genova

Con questi due successi i giovani cairesi risalgono al secondo posto in classifica in campionato

SAVONA. 27 APR. Giornata felice per i giovani Under 12 cairesi impegnati nel campionato di Hockey su prato. Vincendo a Genova contro la compagine del Cus Genova sono riusciti a risalire al secondo posto della classifica. Sul campo “Arnaldi” a Genova, i cairesi hanno disputato il terzo incontro di campionato.

I ragazzi hanno incrociato i bastoni coi coetanei del Cus Genova, coordinati da Franco Ferrero, che hanno riservato loro una ottima accoglienza. Le due partite si sono giocate con tranquillità, con una ottima direzione di gara. La compagine cairese “Pippo Vagabondo” si è imposta per 11 reti a zero nella prima partita e per 10 a 1 nella seconda.

“Questo successo – spiegano i tecnici della formazione cairese- conferma che la concentrazione nel gioco e l’applicazione della giusta tecnica, migliorano sia le prestazioni di squadra che l’educazione sportiva. Siamo molto soddisfatti delle prestazioni dei ragazzi”.

Al momento la squadra cairese è seconda in classifica generale; è riuscita a scavalcare il Savona HC mentre in testa rimane la genovese “Superba”. Per la Pippo Vagabondo sono scesi in campo Denis Hanciuc (10 marcature), Rayan Meta (5), Marco Lisman (2), Francesco Hazizaj (1), Rayan Khairi (1), Marwane Benezzine (2), Francys Cazartelli, il portiere Nicola Voto e gli esordienti Nicolò Tirana e Angelo Ismalaj.

Il prossimo appuntamento per i cairesi è in programma il 16 maggio, domenica, a Cairo Montenotte: i gialloblu incontreranno il Genova Hockey Club. Il Savona A giocherà invece il 9 maggio contro la capolista Superba alle ore 14 (primo incontro) ed alle 15 e 30 ( il secondo).

Questa la attuale classifica: Superba, 18 punti; Pippo Vagabondo, 10; Savona A HC, 9; Genova HC, 6; Genova 1980, 3; Savona B HC e Cus Genova O.

CLAUDIO ALMANZI