Biblioteche di Genova, incontro con Fulvia Degl’Innocenti

Per la rubrica “Una settimana con…” delle Biblioteche di Genova, dedicata ai piccoli lettori, la prossima protagonista è la scrittrice per l’infanzia Fulvia Degl’Innocenti.

La e-library delle Biblioteche di Genova Metropolitana (bi.G.met) non dimentica i lettori più piccoli, ai quali dedica la rubrica Una settimana con…. diffusa tramite il catalogo online www.bigmet.org e le pagine Facebook delle biblioteche civiche e di bi.G.met.

La protagonista della settimana è la scrittrice per l’infanzia Fulvia Degl’Innocenti, che racconterà e leggerà brani dei suoi lavori La libraia e L’Accademia delle Befane.

Nata alla Spezia, lavora come giornalista per Famiglia Cristiana. Dal 1998 ha pubblicato 110 libri per ragazzi, tra albi illustrati, prime letture, romanzi, raccolte di racconti, biografie. Alcuni dei suoi libri sono letti anche all’estero e altri sono stati premiati. Tra i premi conseguiti, il Bancarellino e l’Andersen nel 2015 con Io sono così.

Fulvia Degl’Innocenti dirige anche una collana di libri per edizioni Paoline, il Parco delle storie, ed è presidente di Icwa, associazione italiana degli scrittori per ragazzi. Crede fermamente che l’amore per la lettura sia un dono prezioso da trasmettere ai bambini, e cerca di farlo anche lei incontrandoli nelle scuole, nelle librerie, nelle biblioteche e nei festival.

Tra i suoi lavori per i più piccoli ricordiamo: I capricci di Rosabella, Una stella tutta per me, Questa non è una papera, La sciarpa più lunga del mondo, La chiamavano Carotina. Per gli adolescenti invece i romanzi; La ragazza dell’est, Sopravvissuta, La libraia, Un cuore nel gesso, Cattive memorie, Chi era mio padre, Sotto voce, Un attimo, tutta la vita.