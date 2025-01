La Spezia, trovato dalla Polizia con hashish e denaro: arrestato

Ieri pomeriggio, mercoledì 29 gennaio, gli agenti della Polizia della Spezia, nel transitare nei pressi di piazza Brin venivano insospettiti dall’atteggiamento di un giovane che, alla vista della volante si allontanava.

L’uomo, intimato di fermarsi dagli operatori iniziava a correre dandosi alla fuga.

Raggiunto e bloccato dai poliziotti veniva trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di hashsih, che deteneva occultato addosso, in parte suddiviso in piccole dosi insieme ad un bilancino e un ingente quantitativo di denaro contante.

Gli agentiprocedevano pertanto all’arresto dell’uomo, classe 1993, titolare di permesso di soggiorno, per detenzione a fini di spaccio, ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’odierno rito direttissimo.

