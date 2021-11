La Spezia, senegalese denunciato dalla polizia per spaccio

Ieri sera sono proseguiti i controlli del territorio della polizia della Questura spezzina unitamente al rinforzo di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria.

L’intenzione è quella di elevare il dispositivo anticrimine finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacente e reati contro il patrimonio nelle aree maggiormente critiche del centro cittadino.

Nel corso della serata veniva effettuato un controllo in piazza Brin dove un senegalese, alla vista degli agenti, cercava di allontanarsi.

Fermato e sottoposto a controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di tre involucri di cellophane contenenti hashish, per 12 grammi occultati in un pacchetto di sigarette e di 380 euro suddivisa in banconote di vario taglio.

Condotto in Questura per gli accertamenti del caso, veniva indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso del servizio serale sono stati identificate 13 persone, di cui 7 con pregiudizi di polizia ed 11 cittadini stranieri.