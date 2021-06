La Spezia, forza due vetrine in centro: individuato dalla Polizia

Nella notte tra lunedì e martedì scorso ignoti avevano forzato due delle vetrine di un noto esercizio commerciale di Corso Cavour alla Spezia, asportando creme e profumi per un valore complessivo di circa 800 euro.

Il sopralluogo effettuato dagli uomini della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile della Questura della Spezia, permetteva, dopo i rilievi tecnici, di acquisire le immagini di vari impianti di videosorveglianza sia privati che comunali che inquadravano la zona.

Dopo un’attenta visione dei filmati, gli investigatori riuscivano ad immortalare l’autore del reato.

Dalle immagini si evince come l’uomo dapprima forzava e svuotava una vetrina, e poco dopo, munito di uno strumento di effrazione, ritornava presso lo stesso esercizio e saccheggiava anche una seconda vetrina.

Si tratta di un italiano di 54 anni originario di altra provincia ma residente a La Spezia, già noto alle forze di polizia per i suoi numerosi precedenti inerenti reati contro il patrimonio. Oltre ad essere noto per essere solito pernottare in alloggi di fortuna forniti di volta in volta da amici o conoscenti.

Per l’occasione sono stati effettuati tutta una serie di appostamenti al fine di intercettare il malvivente nelle strade cittadine che più spesso frequenta, che portavano gli agenti della Squadra Mobile all’individuazione dello stesso mentre transitava in Corso Cavour.

Accompagnato presso gli uffici della Questura, dopo essere stato sottoposto agli accertamenti previsti, veniva quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria in ordine al reato di furto aggravato.