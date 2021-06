Quarto, russo ubriaco con lama da 30 centimetri: fermato dai carabinieri

La scorsa notte i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato e denunciato in stato di libertà per “porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e ubriachezza” un 45enne russo a seguito di un controllo per la segnalazione giunta al 121 NUE che riferiva di una lite in corso tra due persone in via V Maggio a Genova Quarto.

I carabinieri hanno perquisito il russo, che si presentava in evidente stato di ubriachezza alcoolica, trovandolo in possesso di un coltello da cucina della lunghezza di 30 centimetri.

La lama è stata sequestrata.