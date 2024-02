La Spezia, carnevale 2024 con la Croce Rossa

La Spezia, carnevale 2024con la Croce Rossa, sabato la festa dedicata ai bambini ai giardini di Viale Mazzini

Giochi, truccabimbi e attività di educazione ambientale per festeggiare il Carnevale insieme alla Croce Rossa. Sabato 17 febbraio appuntamento con i Giovani CRI, dalle ore 15.00 ai giardini pubblici di Viale Mazzini, per un pomeriggio di divertimento dedicato ai più piccoli.

I volontari della Croce Rossa intratterranno i bambini con l’attività del truccabimbi e altri giochi di educazione ambientale, per insegnare ai più piccoli le regole della raccolta differenziata e come l’inquinamento metta sempre più a rischio la sopravvivenza di alcune specie animali. L’iniziativa è stata finanziata grazie alla donazione da parte del Comune della Spezia del ricavato di “Bici in asta”, l’asta pubblica per la vendita delle bici abbandonate sul territorio.