La situazione meteo ad opera dell’Arpal per i prossimi giorni

Ecco la situazione meteo nei prossimi giorni, fino a martedì 9 agosto 2022, elaborata dal Centro Meteo di Arpal

Oggi, domenica 7 agosto 2022

Condizioni d’instabilità favoriscono lo sviluppo di temporali pomeridiani, più probabili sui rilievi.

Dal tardo pomeriggio l’arrivo di un nucleo freddo in quota accentua l’instabilità con probabili temporali in movimento dal Piemonte verso la Liguria; bassa probabilità di fenomeni forti anche associati a repentini colpi di vento. Vento forte da nord su B, in calo.

Temperature in calo sul settore centrale, stazionarie o in aumento su costa di Levante e a Ponente per effetto favonico: disagio fisiologico per caldo su B, più marcato su AC.

Domani, lunedì 8 agosto 2022

Il transito del nucleo freddo comporta condizioni di spiccata instabilità con probabili temporali sul Centro-Levante nelle prime ore della notte con bassa probabilità di fenomeni forti e probabili repentini colpi di vento; al pomeriggio residua instabilità.

Nella notte venti settentrionali fino a forti su AB e localmente su C, in attenuazione già dal mattino.

Calo termico sulla costa ma persistono valori superiori alle medie comportando condizioni di disagio fisiologico per caldo su ABC, in particolare su aree urbane e valli meno ventilate.

Dopodomani, martedì 9 agosto 2022

Nella notte rinforzo dei venti da nord, nordovest su A e B con raffiche fino a 40/50 km/h, in attenuazione dal mattino.

Temperature in rialzo, anche per condizioni favoniche al mattino sul Centro-Ponente con un costestuale calo dell’umidità; permangono condizioni di disagio fisiologico per caldo su A, B e C specie nell’aree urbane e nelle vallate meno ventilate.

Locali condizioni di disagio per caldo anche su D e parte occidentale di E.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

Il bollettino di vigilanza meteo di Arpal: http://servizi-meteoliguria.arpal.liguria.it/tw/vigilanzaAvviso202208070000_1.pdf