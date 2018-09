La situazione del traffico nella mattinata su Genova

Traffico in aumento sulle direttrici che dalla zona con viabilità modificata che da Sestri Ponente e in Valpolcevera conducono verso il centro ed il levante cittadino.

Benchè il traffico sia sostenuto la circolazione non presenta situazioni critiche.

Al momento traffico scorrevole sia nella via Cornigliano che sulla strada Guido Rossa per la direzione ponente. Il personale della Polizia Locale presente su tutte le direttrici interessate mantiene tutti i presidi per favorie il flusso veicolare

Proseguono i lavori nel lungobisagno Dalmazia, con l’apertura di un cantiere al centro della carreggiata, che comunque consente transito su due corsie per la direzione mare ed una corsia per la direzione monte.

Per la commemorazione delle vittime del crollo di ponte Morandi che si terrà in piazza De Ferrari alle 17,30 è stato istituito divieto di sosta e fermata in via Petrarca, con rimozione per i trasgressori, dalle ore 07.00 alle 20.00, mentre dalle ore 16.00 alle 20.00 e sino a cessate esigenze è vietato il transito in piazza De Ferrari, via Petrarca, e nelle vie XXV Aprile, Dante ed Ettore Vernazza nel tratto che adduce a p.za De Ferrari