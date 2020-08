La segnalazione | Sampierdarena, auto e fermata bus vandalizzate

In redazione è giunta la segnalazione che alcuni vandali sarebbero entrati in azione a Sampierdarena in via Pacinotti.

Nella via sarebbero stati rotti i vetri di alcune autovetture parcheggiate e vandalizzata la pensilina del bus.

In particolare l’attenzione dei vandali si sarebbe concentrata su cinque mezzi, quattro auto ed un furgone, oltre che sulla paratia della pensilina di un bus che sarebbe stata distrutta.

Il fatto è stato segnalato martedi da alcuni residenti che hanno denunciato i fatti alle forze dell’ordine.