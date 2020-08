Salvini a Recco su autostrade: Liguri sequestrati, Governo dovrebbe andare a processo

Il leader della Lega Matteo Salvini stamani era a Recco ad un gazebo del partito in passo Assereto e ha parlato con diversi cittadini.

Al gazebo davanti a militanti e simpatizzanti ha detto: “La Liguria è una Regione sotto sequestro per l’incompetenza di quelli che hanno reso le autostrade una Parigi-Dakar. C’è un Governo che ha sequestrato un’intera Regione, dovrebbero andare loro a processo a nome dei cittadini liguri”.

“Poi ci vengono a dire: cosa vi lamentate, sono stati solo tre-quattro i giorni di traffico. Mentre lombardi e piemontesi dopo la seconda volta che ci hanno messo sei ore per arrivare qui, hanno deciso di non venire più in Liguria, di andare in Romagna o Versilia, procurando un danno economico per questa splendida terra.”

Il leader del Carroccio si è poi recato presso il carcere di Marassi e successivamente a Sestri Ponente.