La segnalazione | Borgoratti, attenzione alla truffa dello specchietto

Il gruppo Facebook “Sei di Borgoratti se…” ha pubblicato un post per segnalare la presenza di una coppia che sembrerebbe utilizzare la “tecnica dello specchietto con il finto incidente”. Il fatto sarebbe avvenuto in via Timavo nella zona di Borgoratti, prestare attenzione e in caso di dubbi chiamare le forze dell’ordine.

Il modus operandi è sempre lo stesso il finto contatto con la macchina con il colpo sulla carrozzeria ed uno specchietto rotto. Il malfattore, poi, vi chiede di risolvere la questione al di fuori della segnalazione e, molte vuole chiede 50/100 euro per uno specchietto rotto.

Ecco l’’appello

“ATTENZIONE!!! stamani in via Timavo un tizio sui 65 con a fianco una donna sui 60 a bordo di un utilitaria bianca ha tentato con un finto incidente di truffare mia madre.

Danno un colpo forte con le mani sulla vostra carrozzeria poi dicono che gli avete rotto lo specchietto e poi cercano di estorcervi denaro senza coinvolgere l assicurazione.

Lui è un omone con spiccato accento napoletano, lei carnagione scura. Quando mia madre gli ha detto che comunque avrebbero fatto con l assicurazione sono praticamente scappati via. SEGNALATE E CONDIVIDETE”