La segnalazione | Assembramenti di giovani in Corso Italia

Ci è arrivata la segnalazione, con tanto di foto, per la presenza, intorno alle 00.40 di numerosi giovani in corso Italia, lato monte, angolo via Don Giovanni Minzoni e il distributore di carburante della Q8.

Si tratterebbe di giovani dell’ordine di centinaia che fanno assembramento, non rispettano le distanze di sicurezza, mentre in diversi sarebbero senza mascherine.

Proprio in corso Italia ma, lato mare, volontari dell’Associazione Carabinieri stanno distribuendo delle mascherine.

Sergio, la persona che ci ha segnalato l’assembramento si è detta piuttosto preoccupata: “I nostri amministratori fanno i discorsi ad effetto, fanno il giro nel Centro Storico scortati dalle forze dell’ordine. Poi in piena zona residenziale succede questo. Un assembramento di giovani che è sempre presente tutti i sabati e nessuno fa nulla. Sinceramente ho paura per me e i miei cari”.