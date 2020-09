Samp-Benevento, Ranieri: Non abbiamo saputo gestire

Rammarico e anche un po’ di stupore, Claudio Ranieri fatica a capacitarsi di come la sua Sampdoria sia stata ribaltata dal Benevento dopo il doppio vantaggio. «Incredibile passare dal 2-0 al risultato finale – spiega -. Abbiamo preso gol su un mischione e gli abbiamo dato coraggio già nel primo tempo. È vero che abbiamo avuto azioni importanti, non ultima quella del palo, ma erano loro a controllare il gioco. E questo non va bene: avremmo dovuto gestire noi il risultato».

Frenesia. «Abbiamo preso gol sul rinvio dal portiere – si morde la lingua il mister -, davvero incredibile. E poi due su corner. Ma come detto, se vai in vantaggio come eravamo noi poi devi essere padrone del campo. Se non accade devi meditare. Siamo troppo frenetici, ragioniamo poco. Devo parlare con i ragazzi. Avevo un orologio e adesso si è inceppato. In allenamento siamo quelli dell’anno scorso, ma in partita diventiamo imprevedibili: bisogna attenersi alle consegne. Dico che il Benevento ha meritato la vittoria. Noi non siamo riusciti a fare ciò che dovevamo e non per mancanza di determinazione».