La scrittrice genovese Elisa Cristiano in libreria con un romanzo

Esce il 28 Febbraio, pubblicato da Land Editore, il nuovo libro della scrittrice genovese Elisa Cristiano, già autrice per Ensemble Edizioni. Cristiano, pittrice e docente di storia dell’arte, è un’attivista culturale che si dedica con passione alla promozione delle eccellenze artistiche del territorio genovese. Il suo nuovo romanzo, Il doppio segreto, è un’appassionante storia d’amore che mescola elementi fantasy alla condanna nei confronti della mercificazione dell’arte moderna, più attenta ad assecondare i gusti del pubblico che a comunicare l’autenticità e la personalità dell’artista. Un romanzo d’amore e di formazione che è anche una difesa dell’arte quale sinonimo di libera espressione, contro ogni sfruttamento capitalista del talento umano.

Il doppio segreto è un romanzo che parla d’amore, di riscatto e che, grazie alle descrizioni autentiche e dettagliate fornite dall’’autrice, ci porterà a viaggiare nel tempo e nello spazio: da Parigi alle colline della Toscana, per finire nelle tempestose coste della Normandia. La protagonista del libro, Beatrice, si farà sedurre dall’idea di raggiungere l’apice del successo nelle più famose gallerie parigine, ma imparerà a sue spese che tutto ha un prezzo, e che tentare di piacere agli altri snaturando se stessi è il modo più veloce per giungere alla rovina.

Il doppio segreto, la sinossi:

Un appassionante viaggio nel tempo e nello spazio alla ricerca del vero amore

La dolce Beatrice ha fatto dell’arte la sua unica ragione di vita: pittrice dall’animo sensibile e romantico, sa che la strada per il successo è irta di ostacoli, ma è disposta a tutto pur di affermarsi nell’ambiente. La grande occasione si presenta quando un potente gallerista francese le offre uno spazio nella sua galleria d’arte a Parigi, ma a una condizione: la giovane dovrà accettare di cambiare i suoi soggetti, per andare incontro ai raffinati gusti del pubblico parigino. E allora ecco che si vola a Parigi, dove Beatrice incontrerà Michelangelo, un fotografo dal sorriso sfuggente e dall’animo solitario. Sarà all’ombra della Tour Eiffel che il loro amore scoppierà impetuoso e inevitabile, ma un’oscura figura trama per separare i due amanti, a qualunque costo.

L’autrice:

Elisa Cristiano è nata a Genova. Decide di intraprendere gli studi artistici e si laurea con lode all’Accademia di Belle Arti. Dal 2009 inizia ad esporre le proprie opere in mostre collettive e personali, dedicandosi con passione anche alla scrittura. Nel 2018 pubblica il suo primo romanzo: Il Ponte di Ghiaccio edito Ensemble e nel 2019 il racconto Hart (La vera storia del Cappellaio Matto) nel volume Sei un mito 4.0 edito Erga. Attualmente lavora come docente di discipline pittoriche.