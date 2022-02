La Scelta, una graffiante commedia al Teatro Instabile di Genova

Sabato 5 marzo alle 21 e domenica 6 marzo alle 17 al Teatro Instabile di Genova debutta “La Scelta”, il nuovo spettacolo della Compagnia Paranza Factory. Una cena tra amici, un banale test di personalità e un susseguirsi di colpi di scena e battute pungenti: così si snoda la vicenda de “La Scelta”, una graffiante commedia psicologica che tratta in maniera “leggera” temi profondi e attacca l’ipocrisia di un certo tipo di borghesia in modo ironico e divertente.

Diretta da Valentina Roncallo, (regista di “Eva contro Eva” spettacolo premiato al Concorso Carlo Dapporto 2019) e interpretata da: Martina Beccaro, Roberto Dal Ben, Chiara Gnecco e Christian Palo.

Paranza Factory è un’associazione di promozione sociale nata in periodo di cattività, dal desiderio di condividere la passione per il teatro e dalla volontà di tornare a praticarlo. Raduna artisti con un’esperienza quasi ventennale nel campo teatrale, non tanto per la veneranda età dei suoi componenti quanto perché si sono avvicinati a questo mondo da adolescenti e da allora non se ne sono mai allontanati.

Per accedere all’evento, è necessario possedere il Green Pass rafforzato (ottenuto da vaccinazione o guarigione) e mascherina Ffp2. Biglietto: 12,00 € Ridotto Over 70: 10,00 €.

Per informazioni e prenotazioni: 349/8406553 – paranzafactory@gmail.com

Teatro Instabile

Via Cecchi 19 R

16129 Genova