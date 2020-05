In arrivo dal 16 al 23 Maggio la Rolli Days Digital Week a Palazzo della Meridiana.

Anche quest’anno Palazzo della Meridiana partecipa all’evento dei Rolli Days; sarà un’edizione diversa, tutta digitale.

Genova conferma l’appuntamento primaverile di promozione e conoscenza del Sistema dei Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2006, e si trasferisce sul web per permettere al pubblico di scoprire le meraviglie delle sontuose residenze dell’aristocrazia genovese.

Per maggiori informazioni clicca QUI

Palazzo della Meridiana in vista di una prossima riapertura, sta lavorando per la messa in sicurezza per i visitatori con operazioni di sanificazione ed igienizzazione degli ambienti.

Nel frattempo, in attesa di rivedersi dal vivo, come Associazione Amici di Palazzo della Meridiana, continuano a tenere compagnia proponendo incontri virtuali con curiosità sulla mostra e attività didattiche per i bambini.

Per maggiori informazioni consultare il sito e le pagine social.