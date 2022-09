La regina Elisabetta è morta a 96 anni, lunga vita al nuovo re Carlo

La regina Elisabetta II d’Inghilterra è morta a 96 anni. Il figlio Carlo (73 anni) è il nuovo re.

La sovrana dei record è scomparsa oggi nella residenza scozzese di Balmoral, dove le sue fragili condizioni degli ultimi tempi si erano aggravate nelle scorse ore. Sarà sepolta a Windsor insieme all’amato principe consorte Filippo.

Era un personaggio della storia. Un’immagine immortale per milioni di sudditi che l’hanno amata sin dall’inizio del suo regno.

L’annuncio ufficiale della morte è arrivato stasera con una nota di Buckingham Palace: “Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral”.

Nel testo si precisa, in riferimento a Carlo e Camilla, che “il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra”.

La Tv inglese Bbc ha fatto seguire l’annuncio da un momento di silenzio e dal suono dell’inno “God Save the Queen”.

La sovrana, mostratasi in pubblico in piedi, ma fragile, appena due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno, era stata già costretta ieri a rinunciare a una riunione virtuale.

Nel 1980 la regina d’Inghilterra visitò Genova con il principe consorte Filippo per un’intera giornata e incontrò il sindaco Fulvio Cerofolini renedno così omaggio alla nostra città e ai genovesi.

Incontrò altre autorità cittadine, i cittadini britannici residenti nel capoluogo ligure e fu anche ospite della dimora della contessa Cattaneo Adorno in via Balbi. In suo onore venne quindi suonato anche il celebre Cannone di Paganini.

I rapporti tra Genova e l’Inghilterra sono sempre stati storicamente profondi: dalla bandiera di San Giorgio alla Fondazione del Genoa, agli scambi commerciali.