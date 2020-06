La Protezione civile avrà una nuova sede a Porto Venere

Sono partiti i lavori per la nuova sede della Protezione Civile a Porto Venere, in frazione delle Grazie.

La nuova sede sorgerà in un edificio abbandonato da mezzo secolo.

La nuova sede sarà pronta in 9 mesi, per un costo di 510 mila euro di cui 400 mila finanziati dal Fondo Strategico della Regione Liguria con un cofinanziamento comunale.

La nuova sede si svilupperà su due piani per 130 mq. All’esterno è previsto un impianto idrico di ricarica dei mezzi di soccorso.

All’apertuura del cantiere erano presenti, oltre al sindaco Matteo Cozzani, il governatore Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

“Dopo 50 anni di abbandono – ha detto Toti – il rudere all’ingresso del borgo delle Grazie inizia finalmente una nuova vita: oggi partono i lavori per riqualificarlo e trasformarlo nella nuova sede della Protezione Civile di Porto Venere, che sarà pronta entro l’inizio della primavera 2021. Oltre mezzo milione che abbiamo messo in campo non solo per dare un nuovo volto a questa località ma anche per la sicurezza dei cittadini, che finalmente avranno la Protezione Civile più vicina.”