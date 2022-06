La Pro Recco saluta Zeno Bertoli: il club biancoceleste e il difensore non proseguiranno insieme l’esperienza professionale nella stagione 2022/2023. Il giocatore napoletano era arrivato in Liguria lo scorso settembre: qui, a 33 anni, ha vinto per la prima volta Scudetto, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Europea.

“È stato un anno incredibile sotto tutti i punti di vista, concluso con la ciliegina sulla torta della Champions League alzata a Belgrado – le parole del giocatore -. A Recco ho trovato un gruppo incredibile, formato da professionisti che danno il massimo in ogni allenamento e remano tutti nella stessa direzione: questa è stata la chiave del nostro successo, dietro i trofei ci sono tanti sacrifici quotidiani. Personalmente sono contentissimo del percorso fatto nonostante l’imprevisto dell’infortunio che ha inficiato la mia seconda parte di stagione. Il momento più bello? La partita contro Trieste, in casa, il ritorno in acqua due mesi dopo l’intervento: avevo temuto di smettere, è stata una grande emozione. Ringrazio il presidente, Maurizio Felugo, perché un anno fa mi ha dato l’opportunità di coronare il sogno di giocare nella squadra più titolata del mondo e lo staff tecnico che con enorme professionalità ci ha permesso di centrare tutti gli obiettivi”.

“Ringraziamo Zeno per quello che ci ha dato in vasca e nello spogliatoio, sempre positivo e propositivo – il saluto del presidente Felugo -. Ha superato brillantemente il problema di salute, dimostrando la sua tempra da lottatore. Gli auguriamo di togliersi ancora tante soddisfazioni sportive, le merita chi ha contribuito a scrivere una delle pagine più belle della nostra storia”.