La Pro Recco centra la 13a,e chiude il girone di andata

L’influenza ferma Ivovic e Di Somma, Rudic sceglie il classe 2004 Giglio Rossi che proprio contro la Roma, al Foro Italico, fece il suo esordio in A1 nella passata stagione

Ultima in campionato per Mandic che a partire dal girone di ritorno sarà sostituito da Filipovic.

I biancocelesti con Prian tra i pali vanno sotto due volte in avvio di tempo e trovano il vantaggio quando sono passati più di cinque minuti: sorpasso griffato proprio da Mandic (3-2) e capolista che va sul 5-3 a fine quarto con due gol di Di Fulvio.

La Pro Recco fatica con l’uomo in più (0/6 a metà gara), ma riesce ad ampliare il divario grazie alla doppietta di Figlioli e alle singole reti di Renzuto e Luongo (a segno con un dribbling magico) nel 9-4 che porta le squadre al cambio campo.

Massaro tra i pali è la novità del terzo tempo che vede i campioni d’Italia scappare sul 14-4: doppiette per Mandic e Renzuto (saranno cinque le sue reti alla fine) e rigore trasformato da Di Fulvio. Distanza di dieci gol confermata al suono della sirena perché Dobud risponde al penalty trasformato da Camilleri e segna il 15-5.

Negli ultimi otto minuti entra Di Gregorio in porta per la Roma e Rossi fa il suo esordio stagionale sfiorando la marcatura. Via del gol che trova invece altre tre volte Di Fulvio (sei reti per lui) nel 20-8 finale.