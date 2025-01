La Polizia effettua un servizio anticrimine nel Centro Storico

Nella scorsa serata è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, coordinato dal Commissariato Prè, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, team cinofili, Polfer, una pattuglia mista di Polizia e Esercito e personale della Polizia Locale, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori o inerenti gli stupefacenti.

In particolare, sono state controllate le vie comprese fra vico Largo, piazza Metellino, vico Inferiore e Superiore del Roso, zona Museo del Mare, via Vivaldi, via Rubattino e la zona Universitaria ed infine anche la zona della Stazione Ferroviaria di Piazza Principe che è stata monitorata dalla Polizia Ferroviaria unitamente all’equipaggio dell’Esercito.

Nel corso dell’attività è stato fermato per un controllo in piazza della Commenda un 33enne marocchino con numerosi precedenti di Polizia per reati predatori, che è risultato destinatario di tre note di rintraccio ed è stato accompagnato in Commissariato per i relativi accertamenti.

Inoltre, in zona Darsena, grazie all’operatività delle unità cinofile e dei cani Costantin e Leone, sono state individuate diverse confezioni di sostanza stupefacente nascoste all’interno di una guida, sotto la passerella in legno di Belvedere Pertusio, per un totale di 16 grammi di hashish e 10 grammi di crack, che sono state sequestrate.

