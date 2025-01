Furto di cellulari a Genova: due stranieri denunciati

La Polizia ha denunciato un 25enne algerino e un 33enne tunisino, in due distinti interventi, rispettivamente per ricettazione e furto aggravato.

Nel corso della giornata di ieri, le volanti dell’U.P.G.S.P. e personale del Commissariato Prè, sono intervenute in due diverse occasioni, denunciando i due uomini per aver rubato dei cellulari.

In particolare gli agenti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti in via Celesia, a seguito di una segnalazione per rumori molesti provenienti dall’interno di un appartamento disabitato e hanno trovato il 25enne algerino, senza fissa dimora e con precedenti giudiziari, che vi soggiornava senza averne diritto.

Durante il controllo nell’abitazione, hanno rinvenuto due cellulari, dei quali l’uomo non sapeva giustificare il possesso, i cui proprietari avevano già sporto denuncia; gli apparecchi sono stati quindi sequestrati e l’uomo denunciato.

Invece, sempre nella stessa giornata, gli agenti del Commissariato Prè, transitando in via Gramsci durante il regolare servizio di controllo del territorio, hanno notato il 33enne litigare con un altro soggetto mentre scendevano da un bus. L’uomo, alla vista della Polizia, si è dato alla fuga in direzione di via Prè dove è stato bloccato dagli agenti a cui ha consegnato un cellulare dichiarando di averlo rubato.

La vittima del furto è sopraggiunta immediatamente ed è potuta rientrare in possesso del proprio smartphone.

L’uomo è stato denunciato ed essendo irregolare e inottemperante all’Ordine del Questore di lasciare il Territorio, è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

Rimane comunque salva la presunzione di innocenza sino a condanna definitiva.