GENOVA. 15 SETT. In occasione del 62esimo Salone Nautico di Genova (in programma dal 22 al 27 settembre), il più grande del Mediterraneo, Satura-Palazzo Stella porta avanti il progetto espositivo “Il Mare dentro”.

La rassegna, giunta alla quinta edizione, nasce come appuntamento espositivo di rilievo, immaginato ad hoc, per celebrare il legame indissolubile tra Genova e il Mare, promuovendo una cultura trasversale capace di mettere in comunicazione diversi settori come la Nautica e l’Arte.

Alla collettiva, che verrà inaugurata sabato alle ore 17, fra gli altri hanno aderito anche tre noti artisti ponentini: Maria Fausta Pansera, Veronique Massenet ed Angelo Toffoletto.

Questi i nomi degli altri artisti presenti: Guido Alimento, Maria Paola Amoretti, Giovanni Baia, Raffaella Bisio, Bob Bois, Bonma – Mario Bonazza, Pierangelo Bottaro, Enza Bruscolini, Silvana Bruzzone, Marzia Buccieri, Nicoletta Burdisso, Valeria Caico, Andrea Caminale, Maurizio Campitelli, Pietro Caridi, Alessandra Cavagnetto, Cinzia Cervetto, Sandra Chiappori, Maria Paola Chiarlone, Antonella Coda, Milly Coda, Marina Comerio, Massimo Curti, Alondra Dali, Paola D’Antuono, Ilaria Di Meo, Gino Di Prospero, DRO – Ornella De Rosa, Miriam Elliot, Maria Cristina Fasulo, Ida Fattori, Claudio Fezza, Fiofer, Elda Gavelli, Gianfranco Gentile, Giorgio Gioia, Luigi Grande, Paolo Grande, Monika Hartl, Pia Labate, Lorena Lavezzo, Simona Leonessa, LillyLillà – Letteria Russo, MacMaris, Cristina Maris, Laura Mascardi, MdP – Manuela de Pregi, Ivan Mermolia, Mo2Ma, Paola Pastura, Giorgio Luigi Piana, Maria Chiara Pruna, Irene Rovani, Lorenzo Sperzaga, Roberto Tarabella, Giuseppe Trielli, Maria Vittoria Vallaro, Claudio Verganti, Tiziana Viola-Massa, Rita Vitaloni, Nevio Zanardi, Anna Zemella. “Intercettando la sensibilità caratterizzante di ogni singolo artista- spiegano gli organizzatori- la mostra esplora, attraverso l’arte contemporanea, i valori propri del mare e del settore navale, con l’intento di riscoprirne l’importanza culturale.

I sessanta artisti nazionali e internazionali in mostra presenteranno la loro personale interpretazione e lettura del tema portante, nel tentativo di abbracciarne tutti i possibili significati simbolici: elemento vitale, sottile linea di confine, strada aperta verso nuovi orizzonti, luogo dell’anima ed emblema di libertà. Il progetto vorrebbe avvicinare l’Arte Contemporanea ad un settore trainante dell’economia nazionale, al mondo del collezionismo e del d¬esign d’autore, creando un percorso di contaminazione e collaborazione con enti legati alla Nautica e al Mare”.

La mostra resterà aperta fino al primo ottobre, con il seguente orario: dal martedì al venerdì dalle 9e 30 alle 13 e dalle 15 alle 19, mentre il sabato sarà aperta solo al pomeriggio dalle ore 15 alle 19.

CLAUDIO ALMANZI