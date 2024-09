La nuova stagione televisiva di Telenord: innovazione, informazione e intrattenimento

È stata presentata ieri, presso la suggestiva cornice di Palazzo Interiano Pallavicino, la nuova stagione televisiva del Gruppo Editoriale Telenord, con una serie di importanti novità che promettono di rafforzare ulteriormente il ruolo dell’emittente nel panorama mediatico ligure e nazionale.

Oltre ad un ammodernamento della programmazione, sono state annunciate due nuove direzioni editoriali per le testate TGN e TGN CALCIO, insieme a format innovativi e la creazione di un nuovo asset aziendale denominato TN EVENTS&MEDIA, interamente dedicato alla comunicazione e all’organizzazione di eventi.

Le nuove direzioni: TGN e TGN CALCIO

Una delle principali novità della stagione è l’assegnazione della direzione delle due testate giornalistiche più importanti del gruppo.

Matteo Cantile è stato nominato direttore di TGN, mentre la guida di TGN CALCIO è stata affidata a Maurizio Michieli, noto esperto del settore calcistico.

Entrambi lavoreranno insieme a una redazione composta da 9 professionisti che, grazie alla loro esperienza e competenza, saranno i protagonisti dei futuri successi dell’emittente.

Il rinnovamento delle due testate fa parte di un piano strategico volto a garantire una copertura sempre più capillare e di qualità sulle notizie locali e nazionali, con particolare attenzione ai temi di attualità, politica, economia e sport.

Il lavoro delle redazioni sarà fondamentale per la nuova programmazione, che mira a consolidare il ruolo di Telenord come punto di riferimento informativo per la Liguria e non solo.

La programmazione informativa: TGN NEWS e TGN TODAY

Dal 16 settembre 2024, Telenord inaugurerà la sua nuova stagione informativa con una programmazione arricchita da nuovi appuntamenti. Oltre alle consuete edizioni giornaliere del TGN NEWS alle 13:50 e alle 19:00, la grande novità sarà il lancio di TGN TODAY, un nuovo programma in onda ogni giorno alle 19:40, dal lunedì al sabato. Questo appuntamento, pensato per approfondire i principali fatti del giorno, vedrà la partecipazione del pubblico in diretta e la presenza di ospiti in studio, con l’obiettivo di creare un dialogo costante su temi di grande rilevanza per la comunità.

La presentazione della nuova stagione televisiva

TGN TODAY non sarà solo un notiziario, ma un vero e proprio spazio di confronto, dove le voci di giornalisti, esperti e protagonisti della politica, dell’economia e della società civile si incontreranno per offrire una lettura critica e approfondita dei fatti. Il programma si preannuncia come uno dei punti di forza della nuova stagione, in grado di coinvolgere e informare un pubblico ampio e variegato.

Incontri Liguria Italia: la nuova piattaforma giornalistica nazionale

Un’altra importante novità riguarda il lancio di “Incontri Liguria Italia”, in onda ogni venerdì alle 20:30. Si tratta di un nuovo format giornalistico che mira a valorizzare il ruolo della Liguria, di Genova e del loro legame con il resto del paese, trattando temi di politica, economia e attualità a livello nazionale. Il programma, condotto dai giornalisti Matteo Cantile, Gilberto Volpara e Massimiliano Lussana, offrirà uno spazio di dialogo e confronto tra ospiti di rilievo, provenienti dal mondo del giornalismo, della politica e dell’imprenditoria.

L’obiettivo di questo nuovo format è quello di sottolineare l’importanza della Liguria non solo come territorio, ma come motore di innovazione e sviluppo a livello nazionale.

Le puntate saranno arricchite da interviste, reportage e approfondimenti che permetteranno di esplorare temi di attualità e di interesse collettivo, offrendo uno sguardo approfondito e critico sugli scenari futuri.

Il calcio rossoblucerchiato: TGN CALCIO e i format sportivi

Il calcio, da sempre uno degli argomenti più seguiti dai telespettatori, occuperà un ruolo di primissimo piano nel nuovo palinsesto di Telenord. TGN CALCIO, con due edizioni quotidiane in onda alle 12:30 e alle 19:20, si conferma come il principale punto di riferimento per tutti gli appassionati del calcio ligure, con un focus particolare sulle squadre Genoa e Sampdoria.

Ma non è tutto: oltre alle edizioni del TGN CALCIO, Telenord offrirà cinque programmi settimanali dedicati al mondo del calcio, tra cui “Il Derby del Lunedì”, “We Are Genoa”, “Forever Samp”, “Stadio Goal Genoa” e “Stadio Goal Samp”.

Questi format si concentreranno sull’analisi delle partite, sulle curiosità e sugli sviluppi di mercato, con la partecipazione di opinionisti di prestigio come Gessi Adamoli, Stefano Eranio, Francesco Flachi, Enrico Nicolini e molti altri.

Benvenuti in Liguria: tradizioni e meraviglie della regione

Il mercoledì sera alle 20:30, Telenord proporrà il programma “Benvenuti in Liguria”, una trasmissione che porterà i telespettatori alla scoperta delle meraviglie della regione. Condotto dal giornalista Gilberto Volpara e dal cucinosofo Sergio Rossi, il programma esplorerà le località costiere e dell’entroterra, le tradizioni, la gastronomia e le bellezze naturalistiche della Liguria.

Questo format sarà un viaggio tra i tesori nascosti della regione, dalle bandiere arancioni a quelle blu, passando per borghi storici e paesaggi mozzafiato. Non mancheranno curiosità e approfondimenti sulle tradizioni liguri, con uno spazio dedicato alla valorizzazione del dialetto genovese grazie alla collaborazione del professor Franco Bampi.

Il grande cinema e TN EVENTS&MEDIA

Dal mese di ottobre, ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 22:30, Telenord introdurrà una selezione di film americani degli anni 2000, in prima visione su un canale regionale.

I film proposti saranno interpretati da attori di fama internazionale, tra cui titoli come “10 Minutes Gone”, “Solitary Man”, “Brooklyn’s Finest” e molti altri.

Infine, l’ultima grande novità della stagione è il lancio di TN EVENTS&MEDIA, il nuovo asset del gruppo dedicato alla comunicazione e all’organizzazione di eventi.

Telenord è già attiva in questo settore dal 2022, con eventi di rilevanza nazionale come i forum dedicati a Shipping, Transport & Intermodal e Salute Sanità. Tra i nuovi appuntamenti, spicca la prima edizione del Premio Nazionale Gianni Di Marzio, dedicato alla celebrazione del calcio italiano e organizzato nella splendida cornice di Castello Brown a Portofino.

Telenord, fondata nel 1977 da Alberto Monti

Il Gruppo Editoriale Telenord, fondato nel 1977 da Alberto Monti, continua a crescere e a innovarsi sotto la guida del figlio Massimiliano Monti, che dal 1992 ha saputo trasformare un’emittente locale in un gruppo editoriale solido e rispettato.

Con la nuova stagione 2024-2025, Telenord si conferma un punto di riferimento per l’informazione e l’intrattenimento in Liguria, portando avanti la tradizione e la visione pionieristica che ha caratterizzato la sua storia sin dagli inizi. L.B.

