La mostra degli alunni della scuola Contubernio “Veleggiando su Genova”, inaugurata questa mattina a Palazzo Tursi e visitabile fino al 12 giugno

La mostra-esposizione, nata da un’idea di Anna Maria Campello, poetessa e ambasciatrice di Genova nel Mondo, conta elaborati, disegni, fotografie e pensieri su Genova, sulla storia del Contubernio D’Albertis e sull’arrivo – The Grand Finale – della regata The Ocean Race, la più straordinaria ed impegnativa regata intorno al mondo che arriva per la prima volta nella storia in Italia.

A portare i saluti dell’amministrazione comunale e a fare gli onori di casa nell’atrio di Palazzo Tursi è stata l’assessore alle Politiche dell’Istruzione Marta Brusoni.

«È bellissimo vedere tanti alunni dimostrare così grande affetto per la propria città, e soprattutto sentirli cantare in genovese i nostri canti antichi, così ricchi di storia- ha detto l’assessore Marta Brusoni-

È stata anche l’occasione per parlare di Ocean Race e sono stata felice di vedere che i bambini erano preparatissimi e sapevano che Genova ospiterà tantissime barche a vela provenienti da tutto il mondo. Ho voluto poi personalmente invitare tutti gli alunni, con le loro famiglie, all’evento Plastic Race, un progetto di sostenibilità ambientale a cui tengo molto e che si svolgerà durante la grande festa di The Ocean Race the Grand Finale»

La mostra è una semplice, ma appassionata, manifestazione di affetto verso la città di Genova, e ha coinvolto centinaia di alunni della scuola Contubernio.

L’inaugurazione si è svolta nel porticato di Palazzo Tursi, con l’esposizione di tutti gli elaborati e disegni preparati dai 925 bambini e con gli interventi del presidente della Fondazione prof. Giuseppe Parodi Domenichi, della poetessa Anna Maria Campello, della preside Lidia Catanoso e delle maestre Maria Cristina Muru e Roberta Maccaroni. Nel Salone di Rappresentanza, poi, si sono alternati i 250 bambini di 8 classi della Scuola Contubernio (era presente anche una sezione di bambini della Scuola Materna) con canti in genovese, poesie, detti e proverbi, tutto in genovese.

E ancora esecuzioni degli allievi della Scuola Musicale Giuseppe Conte di Pegli, del Tenore Fabio Armiliato, di Bianca Podestà, che canterà Ave Maria in genovese, e di canzoni legate a Genova ed al mare di un Complesso Musicale Genovese