Recco, 2 giugno: Festa della Repubblica in piazza Nicoloso

Recco, venerdì 2 giugno in piazza Nicoloso la cerimonia solenne per la Festa della Repubblica. Invito del sindaco ad esporre la bandiera tricolore.

«Invitiamo i cittadini a partecipare numerosi e a esporre la bandiera tricolore. – Ricordano il sindaco Carlo Gandolfo e il presidente del consiglio comunale Paolo Badalini. – Come già accade da diversi anni, in questo giorno l’amministrazione comunale affida la nostra Carta Costituzionale ai diciottenni per promuovere i valori civili in essa sanciti. Per rendere i giovani consapevoli dei diritti e dei doveri di cittadinanza». Con queste parole il sindaco Gandolfo invita i cittadini alla cerimonia solenne per la “Festa della Repubblica”, venerdì 2 giugno, alle ore 10.30 in piazza Nicoloso, si celebra il 77° anniversario.

Il programma prevede alle ore 10, 30 la consegna ai cittadini diciottenni del testo della Costituzione della Repubblica Italiana alla presenza del sindaco, dei consiglieri comunali e dei componenti del consiglio comunale dei ragazzi. Quindi l’introduzione del presidente del consiglio Comunale, Paolo Badalini, e l’intervento del sindaco Carlo Gandolfo. Seguirà la lettura degli articoli della Costituzione da parte dei componenti il consiglio comunale dei ragazzi, curata dallo storico Sandro Pellegrini. Alle ore 11 la Banda “Filarmonica G. Rossini” eseguirà il concerto per la “Festa della Repubblica”. ABov