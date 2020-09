La statua della N.S. del del Suffragio in processione, questa sera tra le vie e piazze della città di Recco. In occasione dell’8 settembre, la cerimonia si è svolta in forma molto ristretta. Non c’erano i fedeli per via dei divieti e le norme anti-covid-19.

I riti religiosi sono stati programmati sul sagrato del Santuario segnati dalle sparate dei mascoli.

L’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca, con il rettore del Santuario Danilo Dellepiane, il parroco Pasquale Revello, il priore dell’Arciconfraternita e il sindaco Carlo Gandolfo, hanno accompagnato l’effigie di Nostra Signora del Suffragio che si è fermata in tutti i quartieri cittadini della città. ABov