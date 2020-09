Chiuso temporaneamente locale di sushi in via XX Settembre: dipendente positivo

Un noto ristorante all can it, specializzato in sushi, che si trova nel centro di Genova, in cima a via XX Settembre al quarto piano, è stato chiuso temporaneamente in quanto uno dei dipendenti sarebbe stato trovato positivo al Covid e ricoverato perché sintomatico.

All’ingresso del ristorante si trova un cartello con scritto che il locale rimane chiuso fino a venerdì.

La notizia è stata anche confermata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il punto stampa di questa sera in sala Trasparenza che ha spiegato come personale e clienti siano stati tutti rintracciati in quanto il ristorante osservava tutte le misure anti Covid.