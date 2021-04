La Lanterna di Genova riapre al pubblico

Anche la Lanterna dal 1° maggio è pronta a riaprire le porte al pubblico e torna l’appuntamento “Ti porto alla Lanterna” per scoprire curiosità e dettagli sul monumento simbolo della città.

TI PORTO ALLA LANTERNA: visita guidata

> domenica 2 maggio 2021 ore 15.00

Partendo dal Porto Antico, dalle memorie di moli, magazzini, facchini e mercanti, vi accompagneremo alla Lanterna, alla sua passeggiata sulle banchine del porto commerciale, all’open air museum nel parco e al suggestivo museo all’interno della antiche fortificazioni, per finire alla terrazza panoramica ed ammirare tutta la città dall’alto.

Come partecipare all’iniziativa

Appuntamento ore 15 davanti Palazzo San Giorgio, lato mare, Porto Antico. Introduzione e successivo spostamento in Darsena per il trasferimento verso la passeggiata della Lanterna. Segue visita al museo e salita a piedi alla prima terrazza panoramica del faro.

§ POSTI LIMITATI, SU PRENOTAZIONE al link “TROVA BIGLIETTI” dell’evento Facebook di Go Genova Tours (Ti PORTO alla Lanterna – classic – RIAPRIAMO!) ENTRO VENERDÌ 30 APRILE indicando:

– nome e cognome di ogni partecipante

– numero di cellulare

(Non è possibile fare prenotazioni telefoniche: la redazione della lista partecipanti è obbligatoria per le norme vigenti – Per INFORMAZIONI, dalle ore 9 alle 19: 010 8938088 – 335 6063687) La visita si intende confermata solo al ricevimento della e-mail di conferma con le indicazioni per la partecipazione e il pagamento

– Quota di partecipazione: € 15 a persona

– Il gruppo sarà limitato

– Si seguiranno le norme vigenti circa il distanziamento e l’uso della mascherina

– Il trasferimento sarà con bus AMT

– La visita non è adatta a persone con difficoltà motorie

– In caso di maltempo la visita sarà annullata

Evento a cura di Go Genova Tours

TUTTI I DETTAGLI ANCHE SUL SITO: http://www.lanternadigenova.it/ti-porto-alla-lanterna/

Il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova è nuovamente visitabile con il suo Open Air Museum nel parco, il suggestivo Museo nelle antiche fortificazioni e il faro, fino a raggiungere la prima terrazza panoramica con vista a 360° sulla città e il suo porto.

> DA SABATO 1 MAGGIO (fino a nuova indicazione)

APERTURA VENERDÌ, SABATO, DOMENICA E FESTIVI DALLE 10 ALLE 18 (ultimo ingresso alle 17.30)

(Durante la settimana, il Complesso Monumentale rimane chiuso dal lunedì al giovedì per proseguire le attività programmate di messa in sicurezza, manutenzione e restauro – anche per questo motivo, infatti, prima della chiusura a seguito del DPCM del 4 novembre 2020, era stato modificato l’orario di apertura, con una riduzione a venerdì, sabato, domenica e festivi.

Aggiornamenti e approfondimenti su queste attività di valorizzazione sono diffusi anche sui canali social Lanterna di Genova.)