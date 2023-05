La Guardia Costiera salva quattro persone in difficoltà

L’intervento dell’elicottero Nemo e della Motovedetta CP 822

Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura vissuta da due diportisti in navigazione verso Sanremo alle prime luci dell’alba di lunedì 29 maggio.

I due malcapitati si trovavano a bordo della loro imbarcazione a vela quando un improvviso e repentino peggioramento delle condizioni meteo-marine ha causato il danneggiamento degli organi di manovra dell’unità a circa 50 miglia dalla costa.

Nelle immediate vicinanze, inoltre, vi era una seconda imbarcazione a vela in difficoltà a causa di un principio di incendio a bordo.

Veloce è stata l’attivazione della macchina dei soccorsi con l’assunzione del coordinamento da parte della Capitaneria di Porto di Genova che ha disposto l’immediato decollo dell’elicottero Nemo 4 dalla Base Aeromobili di Sarzana, il dirottamento in zona di un’unità mercantile e l’uscita della motovedetta CP 822 della Capitaneria di Porto di Imperia.

Una volta giunto sul punto indicato, l’elicottero, che durante la notte aveva già partecipato alle operazioni di ricerca e soccorso di naufraghi sul lago Maggiore, ha salvato i due diportisti della prima imbarcazione con l’ausilio del verricello di bordo.

L’equipaggio della seconda unità in difficoltà è stato invece soccorso dal mercantile dirottato in zona con l’ausilio della motovedetta di Imperia.

Tale operazione si inserisce in un periodo di grande impegno per la Base Aeromobili di Sarzana, che ha contribuito con i suoi uomini e mezzi alle recenti attività di soccorso e di supporto alle popolazioni alluvionate in Emilia Romagna.

Con l’approssimarsi della stagione estiva è utile ricordare a tutta l’utenza del mare di prestare la massima prudenza e di non esitare, in caso di necessità, a contattare il numero per le emergenze in mare 1530.

#Oggi la #GuardiaCostiera🇮🇹 di #Genova ha coordinato due eventi #SAR a largo della costa genovese dove questa mattina imperversavano pessime condizioni meteo. Intervenuti elicottero #Nemo4 di #Sarzana e un’unità mercantile inviata in zona. Quattro le persone tratte in salvo. pic.twitter.com/LRjhuLFPpd — Guardia Costiera (@guardiacostiera) May 29, 2023