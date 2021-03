La Granfondo di Loano Trofeo Loabikers a Pozzetto ed alla Turchi

Al Trofeo Loabikers più di 300 in gara nei 112 chilometri dell' impegnativo percorso. Al via concorrenti da tutta Italia e dall'estero per la prima Granfondo della stagione.

LOANO- En plein dei toscani alla Granfondo di Loano: a vincere sono stati infatti Federico Pozzetto e Chiara Turchi. Più di trecento i concorrenti che si sono dati battaglia lungo l’impegnativo percorso di 112 chilometri nella prima granfondo della stagione amatoriale del calendario italiano.

Fra i liguri da segnalare due successi di categoria: Andrea Timo (Speedwhel Savona), 27° assoluto, che ha vinto fra i Gentleman 1, mentre Georgina Makhandi (Bicistore Team Carcare), quarta assoluta, è giunta prima fra le “Donne A”.

Questi i risultati. Trofeo Loabikers. Granfondo di Loano (Percorso unico).

Ordine d’arrivo: 1) Federico Pozzetto (Dipa Falasca) che compie il percorso di 112 chilometri in 2 ore 47’34”; 2) Vincenzo Pisani ( Capitani Minuterie Metalliche) s.t.; 3) Matteo Milanesi ( Team Perini Bike) a 3”; 4) Fulvio Rosso (Roero Speed Bike) s.t.; 5)Andrea Miotto (Amatori Drali Milano) a 4”; 6) Mattia Magnaldi (PPR Cycling Team); 7) davide Covolo (Pedale Elettrico); 8) Francesco Di Bratto (Team Kilometro Zero) tutti con lo stesso tempo di Miotto; 9) Marco Provera (UISP Verbano Cusio) a 5”; 10) Alessio Gasperin (Team Mentecorpo by Biemme) a1’10”.

Femminile: 1) Chiara Turci (Ciclo Team San Ginese) ha compiuto i 112 chilometri del percorso in 3 ore 11’30”; 2) Elena Pancari (Team Loda Millennium) a 3′ 50”; 3) Federica Morano (GS Passatore) a 4’50”; 4) Georgina Makhandi (Bicistore Team Carcare) a 7’20”; 5) Louhanna Duplouy (Sprinter Club de Nice) a 7’21”; 6) Arianna Gasperin (Tabros Racing Team) a 9’05”; 7) Matilde De Sciora (Rodman Azimut Corse) a 9′ 50”; 8) Giulia Portaluri (id.) a 10’30”; 9) Elisabetta Debernardi (id.) a 14’50”; 10) Sabra Boldrini (Guidi Rosasbike) a 17’55.

CLAUDIO ALMANZI