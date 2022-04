La GOG torna sabato 30 aprile a Teatro Akropolis di Genova Sestri, ospiti del concerto il Trio Ghetti, Orlando e Tedone

La GOG torna sabato 30 aprile a Teatro Akropolis di Genova Sestri. Il concerto, con inizio alle ore 19, sarà introdotto alle ore 18 dalla conferenza di Danilo Faravelli.

Il loro recital omaggerà la musica francese del Novecento, proponendo composizioni brillanti e affascinanti per la fantasia ritmica. Nel programma spiccano opere di Darius Milhaud, Henri Tomasi, Albert Roussel, Jacques Ibert e Georges Auric.

Guido Ghetti è diplomato al Conservatorio di Verona e ha proseguito gli studi presso il Conservatorio Superiore di Ginevra. Dal 1999 è Primo Oboe del Teatro Carlo Felice e ha collaborato con orchestre quali l’Orchestra del Teatro alla Scala, Filarmonica della Scala, Accademia di Santa Cecilia, Teatro Regio di Torino e Teatro la Fenice.

Corrado Orlando è Primo Clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice. Oltre alla sua attività solistica e di musica da camera che lo vede impegnato in recital e ospite di importanti festival come il Festival di Salisburgo, Orlando tiene masterclass e corsi di perfezionamento ed è stato docente nella cattedra di clarinetto presso il Conservatorio “Nicolini” di Piacenza. Suona clarinetti Buffet Crampon “Tosca”.

Luigi Tedone ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “Paganini” dove si è diplomato nel 1985. Nel 1987 con l’Orchestra Filarmonica Italiana ha iniziato la sua esperienza in orchestra come Primo Fagotto. Nel 1990 ha vinto l’audizione come Primo Fagotto presso l’Orchestra RAI di Torino e l’anno successivo il Concorso come Primo Fagotto al Teatro Carlo Felice dove tuttora è impegnato nell’attività.

Prima del concerto sarà offerto un aperitivo con vino e focaccia.

Sabato 14 maggio Teatro Akropolis ospiterà il secondo concerto organizzato da GOG con il trio d’archi composto da Pier Domenico Sommati, Giuseppe Francese e Giulio Glavina.