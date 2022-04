Al Teatro Civico di La Spezia BuBBles Revolution, un viaggio emozionante nel magico mondo delle bolle di sapone

Al Teatro Civico di La Spezia BuBBles Revolution. Le Bolle di sapone rivoluzionarie di Marco Zoppi e Rolanda al Teatro Civico di La Spezia

A La Spezia lo show che ha fatto il giro del mondo, visitando 60 paesi di 4 continenti e registrando oltre 300.000 spettatori. Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, unanimemente considerati i massimi Bubbles Artist internazionali, protagonisti di 75 minuti di magia, incanto, divertimento e poesia ai limiti dell’immaginazione

Sabato 30 aprile alle 18.00 arriva al Teatro Civico di La Spezia BuBBles Revolution, l’elettrizzante show di Marco Zoppi e Rolanda, considerati tra i massimi Bubbles Artist internazionali e insigniti a New York dall’International Magician Society del Merlin Award l’Oscar della Magia.

L’esperienza delle bolle di sapone appartiene al vissuto di ciascuno di noi e forse è uno dei primi affascinanti misteri che catturano la nostra fantasia. La meravigliosa perfezione della rotondità, la fragilità impalpabile, l’evanescenza della bolla sono elementi che, nonostante l’evoluzione tecnologica e l’avvento del digitale che pervade ogni aspetto delle nostre vite, mantengono un fascino unico che, nelle mani di Marco e Rolanda, diventano ingredienti di un’opera artistica sublime.

A metà tra scultori d’arte e giocolieri di creazioni fantastiche i due artisti conducono il pubblico in un viaggio emozionante nel magico mondo delle bolle di sapone, una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione. “BuBBles Revolution non è uno spettacolo “di” bolle di sapone, ma è uno spettacolo “con” le bolle di sapone – racconta Marco Zoppi – Nello show utilizziamo le bolle non come fine, bensì come mezzo per raccontare una storia. E non intendo la storia mia e di Rolanda, ma quella di tutti noi. Perché è la storia di un’emozione che ci appartiene e che è tanto semplice quanto complicata da spiegare: lo stupore!”.

In un crescendo di immagini sempre più sorprendenti, Marco e Rolanda attraverso le loro mani e con il solo ausilio del sapone e di pochi oggetti magici, plasmano creazioni multiformi e colorate, trasparenti e madreperlate, lucide o candide come il fumo di scena con cui giocano. Disegnano nell’aria una danza suadente di figure sorprendenti portandoci in un universo fantastico. Bolle sempre più grandi che si fondono rivelandoci in quanti modi diversi è possibile giocare con queste creazioni oniriche.

Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, giovane illusionista di nazionalità lituana, hanno proposto lo show BuBBles Revolution in quasi 60 paesi di 4 continenti calcando, tra gli altri, i palcoscenici di New York, Las Vegas, Dubai, Pechino, Mosca, Parigi e Hong Kong. Un successo planetario grazie all’efficacia di uno show trasversale che incanta, sorprende e diverte un pubblico di tutte le età e che, senza parole, raggiunge gli spettatori di ogni lingua e cultura.

MARCO ZOPPI

Marco Zoppi è uno dei Bubble Artist di maggior successo nel panorama mondiale costantemente presente nei più prestigiosi contesti internazionali. I suoi numeri, presentati anche a “Le Plus Grand Cabaret du Monde” di Parigi, sono stati recentemente notati anche dalla prestigiosa International Magician Society di New York che gli ha conferito il Merlin Award come Miglior Bubble Artist Europeo. Marco Zoppi nasce a Palermo ma attualmente vive e lavora a Roma.

I primi spettacoli di Magia all’età di 15 anni gli consentono di acquisire una grande esperienza nel mondo dello spettacolo. Nel 2012 è parte integrante dell’”Underwater Bubble Show”, la prima produzione europea sulle bolle di sapone, in scena in alcuni fra i più importanti teatri storici italiani. Nello stesso anno è ospite per 6 mesi del parco divertimenti di Gardaland e per 2 stagioni consecutive (2013 e 2014) è l’attrazione principale del parco divertimenti Bobbejaanland in Belgio.

In poco tempo colleziona numerose partecipazioni a gala e festival internazionali in Italia, Monte Carlo, Belgio, Francia, Olanda, Lituania, Lettonia, Svizzera, Germania, Inghilterra, Colombia, Turchia, Dubai e Qatar e diverse apparizioni televisive in tutta Europa.

Nel 2014 lo show viene visto da più di 250.000 spettatori in 12 paesi in giro per il mondo e, in Italia è programmato, tra gli altri, nei teatri Vittoria e Quirino di Roma. A luglio 2014 la “International Magicians Society” di New York gli conferisce il “Merlin Award” (l’Oscar internazionale della Magia) come Miglior Bubble Artist Europeo.

Nel 2015 è al Monte Carlo Sporting Club (Monaco), a Bruxelles per il live di Belgium’s got Talent, a Parigi (Francia) per il 15° festival Europeo Magic Stars, a Cipro per la convention nazionale della casa farmaceutica Bayer, ad Hannover presso il GOP Variety Theater, a Blackpool (UK) per la 64° edizione della “Blackpool Magic Convention 2015” e a Mosca per il programma televisivo “Magic Stars of XXI° Century” presso la prestigiosa Crocus City Hall di fronte a 15.000 spettatori.

Nel 2016 è stato artista residente presso la House of Magic di Macao la più importante produzione stabile di oggi con i più grandi illusionisti del mondo.

ROLANDA SABALIAUSKAITE

Rolanda nasce a Vilnius, Lituania, ma dopo l’incontro con Marco, si trasferisce a Roma per seguire l’evolversi artistico di “BuBBles Revolution”. Laureata in psicologia all’università di Vilnius ed appassionata di Magia dall’età di 14 anni, le vengono affidate le parti dello show più legate alla magia e all’illusionismo. Si distingue inoltre nel Light Painting; un perfetto mix fra l’arte dello Speed Painting e tecniche illusionistiche che, partendo dalla pittura con la luce su uno speciale materiale sensibile ai raggi ultravioletti, crea effetti con la luce mai visti prima d’ora. Luci, manipolazione, levitazioni e bolle di sapone sono componenti essenziali del magico mondo di Rolanda.