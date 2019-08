La gita in barca dell’Aism ed Assonautica a Savona

Sabato 3 agosto dalle ore 9, com’è ormai tradizione, si svolgerà la “Gita in Barca” organizzata da Assonautica Provinciale di Savona in collaborazione con la Lega Navale.

Si tratta di un appuntamento sempre atteso che si ripete da anni con grande successo nella quale saranno presenti, oltre alle persone con sclerosi multipla, anche volontari di Aism.

Ogni anno le persone con sclerosi multipla si dimostrano entusiaste di questa uscita in barca: per molti di loro non è semplice salire a bordo ma, con l’ausilio dell’attrezzatura specifica messa a disposizione dalla Lega Navale, anche le persone con mobilità ridotta possono vivere questa bella esperienza.

Per chi non ha problemi fisici un giro in barca è piacevole ma, quando muoversi diventa un problema, il giro in barca acquista molto più valore e diventa una conquista.

L’uscita è possibile grazie alle imbarcazioni che i Soci di Assonautica mettono annualmente a disposizione per questa giornata, la Sezione Aism di Savona ci tiene a ringraziare Assonautica e Lega Navale per il supporto nell’organizzazione di questa gita in barca, altrimenti impossibile.