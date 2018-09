La Gdf sequestra in negozio cineserie articoli falsificati e non sicuri

Individuato anche un lavoratore irregolare

La Guardia di finanza di Sarzana ha posto sotto sequestro diversi articoli per ufficio, bigiotteria ed articoli da regalo ‘non sicuri’ ma anche decine di magliette e scarpe con marchi contraffatti.

Sono in tutto oltre 8 mila articoli trovati in un esercizio commerciale di Sarzana gestito da cinesi.

La Gdf ha scoperto prodotti insicuri per un valore di circa 6 mila euro, sprovvisti dell’etichettatura di composizione o con etichettatura non conforme alla norma europea e al Codice del Consumo.

Nell’ambito del controllo è stato anche individuato un lavoratore irregolare, sprovvisto del permesso di soggiorno ed è stato segnalato alla Questura per l’espulsione.

L’imprenditore cinese titolare dell’attività è stato denunciato per la violazione delle norme in materia di contraffazione e di tutela del made in Italy e multato per l’impiego del lavoratore irregolare.

Per il negozio anche la segnalazione alla Camera di Commercio per una multa sui prodotti sequestrati.