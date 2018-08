La gara di torte a favore dell’Associazione Cresc.i del San Paolo

Carlo Mantero, Presidente dell’Associazione, ci racconta questa bella iniziativa che avrà luogo domani: “La gara di torte verrà fatta ai Bagni Cavour di Savona mercoledì 29. Non è la prima volta che i proprietari di questi Bagni organizzano questa gara. Si tratta di un appuntamento che si ripete, ormai, da un po’ di anni.

I clienti dei Bagni ‘confezionano’ numerose torte e, per ogni fetta, viene lasciata un’offerta per la nosstra associazione. E’ un’iniziativa molto simpatica.

Solitamente io o la caposala della pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona presenziamo la gara. E’ una cosa bella, perchè coinvolge tutte le persone che frequentano i bagni Cavour”.

Cos’è l’Associazione e quali sono i suoi progetti.

L’associazione CRESC.I. ONLUS è nata nel 1995 da genitori di bambini affetti da condizioni di difetto di statura e da malattie endocrine ed aiuta da 20 anni i piccoli degenti dell’Ospedale San Paolo di Savona.

Con l’obiettivo primario di portare un sorriso ai bambini ricoverati, da oltre vent’anni l’Associazione Cresc.i. si impegna a reperire fondi necessari al mantenimento dei seguenti progetti:

Clown Terapia con la presenza ogni mattina in corsia di Dottori Clown professionisti

Scuola in ospedale con la presenza di un’educatrice che quotidianamente, con attività ludico-didattiche, aiuta i piccoli degenti a mantenere vivi i rapporti con la scuola e la socializzazione con gli altri bambini

Progetto accoglienza per il sostegno economico delle famiglie in difficoltà che debbano recarsi presso la Pediatria di Savona (Centro Nazionale per la diagnosi e cura delle Malattie Rare) per effettuare visite e accertamenti

Gruppi di automutuo aiuto per genitori di bambini affetti da diabete, per confrontarsi e sostenersi nelle difficoltà legate alla gestione della malattia

Psicoterapia di gruppo per adolescentiaffetti da diabete con incontri mensili ed apprezzate uscite di gruppo extra ospedaliere

Progetto Renzino Astengo per la diffusione a docenti ed alunni delle manovre di primo soccorso

Fiabe della buona notte con la presenza di volontarie che si recano in Reparto nel pomeriggio per intrattenere i bambini con letture di fiabe e racconti.

Per maggiori info riguardanti l’ “Associazione CRESC.I” è possibile consultare il sito ufficiale: www.cresci.it o la pagina Facebook https://www.facebook.com/AssociazioneCRESCI/

Laura Candelo