La Filarmonica Rossini di Recco torna ad esibirsi dal vivo

La Filarmonica Rossini torna sul palco: reale e virtuale. Per la prima volta anche in live streaming sui social.

“La Filarmonica Rossini tornerà ad esibirsi dal vivo Sabato 18 Luglio alle 21:30 in lungomare Bettolo nell’ambito della rassegna “Recco, un’estate in paradiso” organizzata dal Comune di Recco.

Questo momento è stato lungamente atteso da tutti i soci della Filarmonica durante il periodo di lockdown. Durante la fase due con l’allentamento delle norme anti contagio la Filarmonica ha ripreso le prove, senza compromessi sulla sicurezza, preparando il primo concerto dal vivo del 2020.

In questo concerto però, ci sarà anche una evoluzione tecnologica: l’intera esecuzione verrà trasmessa in diretta sulle pagine Facebook e YouTube della Filarmonica Rossini. “Durante il lockdown ogni forma di evento è passata online” dice il maestro Alessandro Balboni “ci è sembrato naturale, dopo le nostre precedenti esecuzioni online, avere un occhio di riguardo per tutte quelle persone che ci hanno seguito con tanto affetto in questi mesi sui social ma che, per svariati motivi, non potranno partecipare al concerto di persona”.

Il presidente Luigi Bisso aggiunge: “La Banda di Recco esisteva da prima della proclamazione del Regno d’Italia, l’attività si è interrotta soltanto dal 1943 al 1945. In quegli anni, a causa dei bombardamenti aerei, andarono perduti tutti gli strumenti ed i beni della Società che ripartì grazie a quello slancio corale ed a quella voglia di riprendersi che coinvolse tutta la Città, e per il quale fu conferita in seguito la medaglia d’oro al valore civile. L’unico altro periodo di inattività è stato proprio nel 2020, per alcuni mesi, a causa della Pandemia da Covid – 19. Le difficoltà che hanno superato i nostri predecessori sono state immense rispetto a quelle della ripartenza di oggi, col nostro concerto sul Lungomare, ma ci piace, in un momento simile ricordarli e dedicare alla loro memoria questa iniziativa.

Ringrazio particolarmente quanti, con sapiente uso dei mezzi tecnologici di cui oggi disponiamo, consentiranno la visione live del concerto anche a chi non potrà essere presente.”

Vi aspettiamo numerosi (ma non assembrati!) al nostro concerto o se non potete presenziare seguiteci live sulle nostre piattaforme!”

Facebook: https://www.facebook.com/FilarmonicaRossini

YouTube: https://www.youtube.com/BandadiRecco