La Diciotti giù dal Morandi di Genova, vignetta infelice de il manifesto

Sinceramente non riusciamo a capire la vignetta di Mauro Bani per il ‘quotidiano comunista il manifesto’ dove la nave Diciotti della Guardia Costiera precipita giù dal ponte Morandi di Genova.

Non la capiamo e non l’accettiamo nè da genovesi, nè da italiani.

Paragonare quanto avviene sulla nave Diciotti alla tragedia del ponte Morandi non è una bella cosa.

Nel crollo del ponte sono morte 43 persone, per quanto riguarda la nave Diciotti la situazione è ben differente.

Possiamo capire la satira ma il paragone espresso in questa vignetta è davvero infelice.

Il manifesto, in nome dell’ideologia, non ha non ha mostrato alcun rispetto per i morti e questo è davvero triste.

Link alla vignetta de il manifesto: https://ilmanifesto.it/vignetta/diciotti-ponte/