La Corte dei Conti condanna ex consiglieri Pd per spese pazze

La Corte dei Conti della Liguria ha condannato a risarcimenti nove ex consiglieri regionali del Pd per le cosiddette ‘spese pazze’.

Dovranno risarcire 9 mila euro a testa per le spese effettuate dal Pd nel 2008, non ritenute attinenti all’attività istituzionale nel gruppo.

Si tratta di Michele Boffa, Ubaldo Benvenuti, Antonino Miceli, Vito Vattuone, Ezio Chiesa, Luigi Cola, Minella Mosca e Moreno Veschi. Lorenzo Basso, invece, dovrà risarcire 4 mila euro.

La procura contabile contestava agli ex consiglieri spese non ritenute compatibili con l’attività istituzionale, come quelle per ristorazione, convegni, riunioni, oltre a spese per acquisto di libri, riviste e abbonamenti che superavano i 9 mila euro.

A Lorenzo Basso, invece, veniva contestato il fatto di aver approvato il rendiconto delle spese del gruppo consigliere, tanto che anche in sede penale è stato prosciolto da ogni accusa.

I giudici contabili lo hanno così condannato a un risarcimento inferiore, ovvero di 4 mila euro.